Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Несмотря на последствия пандемии, показатели были положительными", - написал Джаббаров.

Напомним, что ранее министр заявлял, что в 2020 году поступления по акцизам от ненефтяного сектора (397,2 миллиона манатов) были в 18 раз больше, чем в 2017 году (22,4 миллиона манатов).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)