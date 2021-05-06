Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Несмотря на последствия пандемии, показатели были положительными", - написал Джаббаров.
Напомним, что ранее министр заявлял, что в 2020 году поступления по акцизам от ненефтяного сектора (397,2 миллиона манатов) были в 18 раз больше, чем в 2017 году (22,4 миллиона манатов).
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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