Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии

БАКУ / Trend / - В марте 2021 года индекс цен производителей на услуги по транспортировке и хранению снизился в Грузии на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Кроме того, на 1,3 процента выросла стоимость складских и вспомогательных услуг при транспортировке.

По сравнению с мартом 2020 года общий индекс вырос на 0,3 процента.

Цены на услуги наземного транспорта и транспортные услуги по трубопроводам выросли на 4,3 процента, на складские и вспомогательные услуги по транспортировке – на 3,1 процента. Наряду с этим заметно снизились цены на услуги воздушного транспорта – на 18,1 процента.

Общий индекс цен производителей на телекоммуникационные услуги не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на другие телекоммуникационные услуги были ниже на 0,1 процента, в то время как стоимость услуг беспроводной связи выросли на 0,01 процента. Общий индекс вырос на 0,01 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Внутри группы стоимость услуг беспроводной связи выросли на 0,1 процента. На прочие услуги связи цены упали на 0,5 процента.

Индекс цен производителей на услуги проживания и питания увеличился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость услуг по подаче еды и напитков стали выше на 3,4 процента. За тот же период цены на услуги по размещению снизились на 0,7 процента. Общий индекс вырос на 3,5 процента по сравнению с мартом 2020 года. Стоимость услуг по обслуживанию продуктов питания и напитков выросли на 10,1 процента, а цены на услуги по размещению упали на 5,9 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)