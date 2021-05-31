Объем продаж посредством портала Azexport превысил $164 млн

Бизнес 31 мая 2021 17:17 (UTC+04:00)
Объем продаж посредством портала Azexport превысил $164 млн
Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился более чем на треть
Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился более чем на треть
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции
Petkim работает над планами по расширению ассортимента продукции и увеличению доли на рынке
Petkim работает над планами по расширению ассортимента продукции и увеличению доли на рынке
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