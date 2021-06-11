Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Бизнес 11 июня 2021 04:33 (UTC+04:00)
Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство корпорации Toshiba тесно сотрудничало с представителями правительства Японии в противодействии иностранным акционерам. об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в подготовленном тремя юридическими фирмами по просьбе некоторых акционеров докладе.

В докладе описываются события, предшествовавшие голосованию акционеров 31 июля 2020 года, когда тогдашний гендиректор компании Нобуяки Куруматани был переизбран на свой пост с небольшим отрывом и не дал иностранным акционерам, включая Effissimo Capital Management Pte. Ltd., провести своих кандидатов в совет директоров.

Effissimo и другие иностранные инвесторы выражали недовольство политикой Куруматани и призывали к увеличению выплат акционерам за счет дивидендов и обратного выкупа акций.

Куруматани ушел в отставку в апреле 2021 года после того, как Toshiba получила предложение о покупке со стороны инвестиционной компании CVC Capital Partners, которое она позже отклонила.

В докладе отмечается, что Toshiba сотрудничала с министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI), чтобы противостоять Effissimo. Министерство угрожало инвестору преследованием в соответствии с положениями о национальной безопасности закона об иностранных инвестициях, если он не откажется от давления на менеджмент Toshiba.

Один из чиновников METI сказал другому иностранному акционеру Toshiba, что он не должен помогать Effissimo.

Toshiba при поддержке METI пыталась препятствовать реализации права голоса акционеров, отмечается в докладе.

Помимо этого, авторы доклада утверждают, что топ-менеджеры Toshiba по меньшей мере дважды консультировались с нынешним премьер-министром Есихидэ Сугой, который тогда был генеральным секретарем кабинета министров Японии. Суга заявил журналистам, что "абсолютно ничего не знает об этом".

Как отмечает WSJ, иностранные инвесторы-активисты, включая американские хедж-фонды, начали играть бОльшую роль в японских компаниях, иногда работая сообща с руководством.

Однако правительство Японии продолжает считать некоторые компании и отрасли стратегически чувствительными и пытается сдержать влияние иностранных инвесторов на них. Toshiba выполняет военные заказы и участвует в ликвидации последствий катастрофы на АЭС "Фукусима".

Представители Toshiba и METI сказали WSJ, что изучают доклад и пока не дают комментариев. Effissimo также не стал комментировать доклад.

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