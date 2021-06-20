Грузия обнародовала данные по экспорту в Россию

БАКУ / Trend / - С января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Россию 13 179 тонн вина на общую сумму 40,06 миллиона долларов, что на 2 319 тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия поставила в Россию 36 585 тонн ферросплавов на сумму 44,5 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года из Грузии в Россию было экспортировано 37 855 тонн ферросплавов на общую сумму 36,8 миллиона долларов.

Кроме того, из Грузии в Россию было экспортировано 34 670 тонн природных, минеральных и газированных вод на сумму 19,5 миллиона долларов.

С января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Россию 2 279 тонн алкогольных напитков на сумму 10,3 миллиона долларов. В отчетном периоде 2020 года экспорт алкогольной продукции из Грузии в Россию составил 2 065 тонн на общую сумму 9,8 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала в Россию 10 134 тонны воды, минеральной и газированной воды с добавлением сахара на общую сумму 7,01 миллиона долларов.

С января по апрель 2021 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 476,21 миллиона долларов, что составляет 12,1 процента от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала на российский рынок продукции на сумму 159,6 миллиона долларов, что составляет 13,3 процента от общего экспорта.

Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на 316,6 миллиона долларов, что составляет 11,6 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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