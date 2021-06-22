Основная доля рыночных услуг Узбекистана приходится на Ташкент

Согласно предварительным данным, объем оказанных рыночных услуг за январь-май 2021 года достиг 104,3 трлн сумов и вырос на 20,9% (25,1 трлн сумов) по сравнению с прошлым годом, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Объем оказанных рыночных услуг за май этого года достиг 21,5 трлн сумов, увеличившись на 1 трлн сумов к январю и сократившись на 0,3 трлн сумов к апрелю.

Самыми востребованными услугами в стране с января по май с большим отрывом стали услуги торговли (25,8 трлн сумов), транспортные услуги (24,4 трлн сумов) и финансовые услуги (23,3 трлн сумов).

Отмечается, что основной объём рынка услуг приходится на город Ташкент (18,5 %), Ташкентскую (12,5 %) и Самаркандскую (11,3 %) области.

Напомним, на развитие сферы услуг в регионах решено направить 59 трлн сумов. В правительстве считают, что развитие сферы услуг позволит «быстро и без больших затрат создать новые рабочие места».