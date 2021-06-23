Туркменистан и Финляндия заинтересованы в развитии связей в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Финляндия выразили заинтересованность в развитии отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана

Об этом было сказано в ходе видеоконференции заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Туркменистане Марией Элиной Лиивала и представителями МИД Финляндии.

Сообщается, что была подчёркнута значимость визитов на высшем и высоком уровнях, а также рассмотрена возможность организации таких визитов в текущем году.

В ходе встречи стороны высказались за укрепление договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности наращивания сотрудничества по гуманитарной линии, включая образовательные и научные контакты.

Как ранее сообщила Trend директор отдела по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Финляндии Сирпа Оксанен, Финляндия старается поощрить Туркменистан к дальнейшему улучшению бизнес-среды для частного сектора.

"Финские компании могут предложить широкий спектр продуктов, таких как "зеленые технологии", медицинское оборудование, а также услуги в сфере ИТ и цифровых технологий”, - добавила Оксанен.

По ее словам, Финляндия также участвует в сотрудничестве по укреплению потенциала Управления Омбудсмена по защите прав человека.

Отметим, что Туркменистан в последние годы активизировал сотрудничество со странами Скандинавии. В частности, Госкомстат страны ранее распространил сообщение, в котором говорится, что для Туркменистана экономический опыт Финляндии представляет особый интерес.

"Именно инновации обеспечили Финляндии конкурентоспособность на международном рынке. Сегодня инновационное направление - главная составляющая экономики страны", - отмечалось в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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