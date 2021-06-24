Алжир и Азербайджан обсудили вопросы расширения инвестсотрудничества

БАКУ /Trend/ - Алжир и Азербайджан обсудили вопросы расширения инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), в фонде состоялась встреча с послом Алжира в Баку Салимой Абдельхак.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития связей в различных сферах экономики, в том числе в области экспорта ненефтяной продукции, и расширения инвестиционного сотрудничества.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал посла о развитии ненефтяного сектора азербайджанской экономики, мерах по устойчивому улучшению бизнес-среды, расширению экспорта, продвижению бренда Made in Azerbaijan и иностранных инвестиций.

В свою очередь, дипломат изложила свою точку зрения по вопросу экономического партнерства двух стран, подчеркнула важность деловых встреч в этой сфере.

Также стороны обсудили темы повышения экспортного и инвестиционного потенциала Азербайджана и Алжира, налаживания сотрудничества с алжирским Национальным агентством по содействию внешней торговле (ALGEX).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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