Туркменистан активно содействует росту частного сектора - посольство США

БАКУ /Trend/ - Малые и средние предприятия необходимы для дальнейшего расширения и успеха частного сектора в любой экономике, и Туркменистан активно содействует росту частного сектора, сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

По его словам, ожидается, что туркменские компании присоединятся к вебинарам, проводимым при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), и получат от этого пользу.

Он отметил, что шестого апреля 2021 года USAID поддержало вебинар, призванный помочь малым и средним предприятиям (МСП) в Центральной Азии стать активными участниками электронной торговли. Целью вебинара был обмен передовым опытом в области электронной коммерции для продавцов из Центральной Азии.

"Ожидается, что МСП будут применять эти знания для преобразования своего бизнеса и использовать платформы электронной коммерции для продажи своих продуктов на местном, региональном и глобальном уровнях", - сказал Гайс.

По его словам, следующие шаги включают в себя вебинары с независимыми экспертами и специалистами крупных международных компаний (VTEX, PayPal, UPS, DHL, eBay).

Ранее Гайс сообщил, что для повышения конкурентоспособности экономики Туркменистана USAID поддержало программу стартап-экосистемы.

Кроме того, чтобы повысить осведомленность о важности международных стандартов и подготовить местных экспертов, с 2017 года USAID поддержало более 20 тренингов Международной организации по стандартизации и вебинаров по продвижению экспорта для сотен представителей местных консалтинговых компаний и производителей продуктов питания в Туркменистане.

Кроме того, Гайс отметил, что USAID дает возможность туркменским экспортерам выйти на новые рынки. Так, с 2019 года агентство сотрудничает с туркменской компанией Ter Önüm, специализирующейся на оптовом импорте и экспорте. USAID предоставило Ter Önüm обучение и поддержку для организации и отправки пробной партии дынь в Австрию.

Кроме того, USAID поддерживает экономику Туркменистана для удовлетворения потребностей местного рынка и расширения коммерческих связей с западными странами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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