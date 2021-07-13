Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию

Бизнес 13 июля 2021 22:09 (UTC+04:00)
Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию

БАКУ /Trend/ - С января по май 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 930,6 тонны трикотажных изделий на общую сумму 29,1 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В аналогичном периоде прошлого года из Грузии в Турцию было экспортировано 467,1 тонны трикотажных изделий на общую сумму 14,9 миллиона долларов.

В отчетном периоде Грузия импортировала из Турции 216,3 тонны текстиля на 5,5 миллиона долларов.

За пять месяцев прошлого года Грузия импортировала из Турции 798,9 тонны текстиля на общую сумму 19,8 миллиона долларов.

В январе - мае турецкий импорт в Грузию составил 624,7 миллиона долларов. При этом грузинский экспорт в Турцию составил 133,2 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в отчетный период превысил 758,05 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан увеличил производство бензина
Туркменистан увеличил производство бензина
EIA прогнозирует снижение цен на нефть в 2022 году более чем на 8%
EIA прогнозирует снижение цен на нефть в 2022 году более чем на 8%
Азербайджан в 2022 году увеличит среднесуточную добычу нефти – EIA
Азербайджан в 2022 году увеличит среднесуточную добычу нефти – EIA
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа Европа 22:34
Президент Турции провел телефонный разговор с председателем КНР Турция 22:24
Зариф подчеркнул приверженность Ирана диалогу Политика 22:23
ВТО считает невозможным восстановление экономики без решения проблем с доступом к вакцинам Экономика 22:19
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу Политика 22:14
Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию Бизнес 22:09
Новый состав правительства Молдовы представят до 10 августа Европа 21:59
МИД Армении уже должен уяснить новую ситуацию в регионе – Лейла Абдуллаева Политика 21:25
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 21:15
ЕС продолжит расширять сотрудничество с Туркменистаном Бизнес 21:08
В Азербайджане на аукцион выставят 11 транспортных средств госструктур Общество 21:02
Reuters: США направили в Гаити подкрепление для охраны своего посольства В мире 20:31
Баку и Тбилиси стали городами-побратимами Политика 19:35
Иорданские СМИ рассказали о загрязнении реки Охчучай (ФОТО) Политика 19:05
Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости» в Азербайджане, достигло 250 Общество 18:59
В воинских частях Нахчыванской АР создана современная служебная инфраструктура (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:54
Латвийское министерство раскрыло объем вложенных в Грузию инвестиций Бизнес 18:27
У 31 человека, прибывшего в Азербайджан из-за рубежа, выявлен штамм Delta Общество 18:10
Ряду медработников в Азербайджане будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере 200 манатов Общество 18:07
ОАО «Азерсу» объявляет открытый тендер Тендеры 18:02
В МИД Франции заявили, что признание вакцин в ЕС является вопросом научного порядка Европа 18:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США Политика 18:00
Работники здравоохранения Азербайджана будут получать надбавки за ученую степень Общество 18:00
Президент Ильхам Алиев: Исторические Бандунгские принципы полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана Политика 17:58
Президент Ильхам Алиев: Основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края Политика 17:56
Агентство аграрных услуг Азербайджана подписало контракт на сумму свыше 2 млн манатов Экономика 17:54
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в истории Политика 17:54
Назван размер субсидии на повторный сев кукурузы в Азербайджане (ФОТО) Экономика 17:54
Президент Ильхам Алиев: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана Политика 17:52
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения Политика 17:48
Минфин Узбекистана разместил 2 транша еврооблигаций Финансы 17:47
В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медицинских работников Общество 17:46
Президент Ильхам Алиев: На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм» Политика 17:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах Политика 17:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии Политика 17:38
Внесено изменение в закон Азербайджана «О кредитных союзах» Экономика 17:37
Туркменистан увеличил производство бензина Энергетика 17:37
Президент Ильхам Алиев: За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения Политика 17:35
Азербайджанцы Канады направили протест компании Cronimet в связи с загрязнением реки Охчучай Общество 17:33
Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь на полмиллиона долларов Кыргызстан 17:32
В Азербайджане подвели итоги международного конкурса "Изучаем музыкальную литературу разных стран" (ФОТО) Культура 17:27
АО в Казахстане объявило тендер на реконструкцию газораспределительной станции Тендеры 17:19
Налоговые льготы для Героев Отечественной войны Азербайджана усилят их соцобеспечение - депутат Общество 17:15
Бакметрополитен внес ясность в вопрос о снижении зарплаты машинистов Общество 17:14
В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года США 17:07
ВОЗ не рекомендует самостоятельно принимать решение о вакцинации разными препаратами Европа 17:06
В Грузии подорожал хлеб Бизнес 17:05
Росатом: Прибыль для ВВП Египта при строительстве АЭС в Эд-Дабаа составит $4 млрд в год Россия 17:02
В «Комсомольской правде» опубликован материал об освобожденных землях Азербайджана Политика 17:02
Резкий рост заболеваемости в Израиле: Более 700 новых зараженных Израиль 17:00
В Иране произошло землетрясение Происшествия 16:59
Армения не прекращает экологический террор против Азербайджана - итальянские СМИ Политика 16:56
Обнародованы объемы активов банковской системы Узбекистана Финансы 16:55
Меркель заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии останется добровольной Европа 16:48
EIA прогнозирует снижение цен на нефть в 2022 году более чем на 8% Энергетика 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:41
В Азербайджане выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 71 человек Общество 16:37
Освобожденное село Бояглы Кельбаджарского района (ВИДЕО) Азербайджан 16:37
В Азербайджане выявлены нарушения антимонопольного закона производителями энергетических напитков Экономика 16:29
Чистая прибыль Goldman Sachs в первом полугодии выросла в 9,1 раза США 16:25
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях (ВИДЕО) Происшествия 16:23
Связями Сталина и криминальных авторитетов в Баку заинтересовались в Москве Культура 16:18
Главный исполнительный директор Nar: «Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам!» Общество 16:18
Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами Политика 16:14
Бакинский филиал Bank Melli Iran завершил II квартал с прибылью Финансы 16:09
ОБСЕ реализует проект для развития потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана Туркменистан 16:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен развивать межпарламентское направление сотрудничества государств-членов Движения неприсоединения Политика 16:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации Политика 15:58
Главы МИД Таджикистана и Пакистана провели переговоры Таджикистан 15:54
Азербайджан в 2022 году увеличит среднесуточную добычу нефти – EIA Энергетика 15:43
На промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате (ВИДЕО) Политика 15:40
Госагентство автодорог Азербайджана налаживает обратную связь с гражданами Общество 15:39
Обязательства Бакинского филиала иранского госбанка выросли во II квартале Финансы 15:36
МЭА огласило показатели роста и прогнозы по добыче нефти в 2021 году Энергетика 15:25
В России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19 за сутки Россия 15:17
В Японии планируется учредить Торговый дом Азербайджана - посол Экономика 15:17
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,4 млн б/с США 15:14
Нефтегазовая корпорация Грузии раскрыла объем выручки Энергетика 15:14
Контейнеровоз Ever Given покинул территориальные воды Египта после техосмотра Арабские страны 15:13
По итогам II квартала выросли активы Бакинского филиала иранского госбанка Финансы 15:13
Продлен срок ареста блогера Аты Абдуллаева Общество 15:11
В ЕС заявили, что пока не намерены выводить своих техспециалистов из Афганистана Европа 15:06
Минздрав Израиля рекомендует сократить период карантина до семи дней Израиль 15:03
В Иране назвали приоритеты новой администрации Политика 15:01
В Казахстане прорабатывают вопросы внедрения цифрового тенге Финансы 14:53
Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az Общество 14:49
Туркменский госконцерн объявил открытый тендер на закупку металлопроката Тендеры 14:45
Один день в Баку - на высокой скорости, не боясь штрафов дорожной полиции (ФОТО) Спорт 14:42
В Азербайджане назван срок приема документов для обучения в докторантуре вузов за рубежом Общество 14:38
Афганские силовики ликвидировали одного из полевых командиров талибов Другие страны 14:37
Узбекистан и ВБ обсудили меры смягчения негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономику Финансы 14:34
Завершается реконструкция автодороги на севере Азербайджана (ФОТО) Экономика 14:32
Азербайджанский депутат о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 14:25
Презентован первый азербайджано-турецкий газетный медиапроект - Azernews и Yenişafak (ФОТО) Общество 14:18
В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО) Культура 14:12
В Баку выявлены незаконные пункты забоя скота Общество 14:04
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Политика 14:01
SOCAR ведет переговоры с турецкими партнерами по буровым работам в ближнем зарубежье Энергетика 13:59
Школы Баку с отличием окончили свыше 2 000 выпускников Общество 13:56
Все новости