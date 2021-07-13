Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию

БАКУ /Trend/ - С января по май 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 930,6 тонны трикотажных изделий на общую сумму 29,1 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В аналогичном периоде прошлого года из Грузии в Турцию было экспортировано 467,1 тонны трикотажных изделий на общую сумму 14,9 миллиона долларов.

В отчетном периоде Грузия импортировала из Турции 216,3 тонны текстиля на 5,5 миллиона долларов.

За пять месяцев прошлого года Грузия импортировала из Турции 798,9 тонны текстиля на общую сумму 19,8 миллиона долларов.

В январе - мае турецкий импорт в Грузию составил 624,7 миллиона долларов. При этом грузинский экспорт в Турцию составил 133,2 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в отчетный период превысил 758,05 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)