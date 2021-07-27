Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык»

Согласно достигнутой договоренности по итогам телефонного разговора Премьер-министров Республики Казахстан и Республики Таджикистан 26 июля т.г. в г. Душанбе состоялась двусторонняя встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиева с Министром энергетики и водного хозяйства Республики Таджикистан Д. Джума, передает Trend со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили водохозяйственные вопросы двух стран. Казахстанская сторона поблагодарила таджикскую сторону за увеличение попусков воды с водохранилища Бахри-Точик.

Так, с целью обеспечения водой сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области подача воды в казахстанскую часть канала «Достык» была увеличена с 80 м3/с до 100 м3/c.

Также стороны договорились продолжить совместные меры по улучшению водохозяйственной обстановки в среднем и нижнем течении реки Сырдарья.