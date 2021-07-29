Казахстан и Татарстан обсудили потенциальные проекты в сфере халал-индустрии

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Татарстан обсудили возможность обмена опытом и реализации совместных проектов в области халал-индустрии и органической продукции.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева с заместителем премьер-министра, министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана (РФ) Маратом Зяббаровым.

На встрече говорилось о том, что одним из направлений кооперации может стать взаимодействие в сфере молочного животноводства и реализация на территории Казахстана совместных проектов по глубокой переработке молока, в том числе на базе международных центров приграничного сотрудничества.

Стороны также обсудили возможность обмена опытом и реализации совместных проектов в области халал-индустрии и продвижения органической продукции.

Кроме того, была отмечена необходимость совместно двигаться в этом направлении, прорабатывать единую стандартизацию по халал-индустрии.