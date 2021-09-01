БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать коридором для выхода Ирана на рынки стран СНГ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал торговый атташе Ирана в Азербайджане Мехти Бабаи на онлайн-заседании Торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты иранской провинции Зенджан.

По его словам, вложены инвестиции для превращения Азербайджана в транзитный центр региона, и страна в этом контексте крайне амбициозна.

«Для экспорта продукции в третьи страны необходимо воспользоваться условиями, созданными в Азербайджане. В настоящее время Иран экспортирует в Азербайджан 1,3 тысячи видов продукции. Увеличив ассортимент экспортируемой продукции, можно повысить годовой товарооборот Ирана с Азербайджаном втрое – с 500 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов», – сказал Мехти Бабаи.

Председатель палаты Али Еганефард подчеркнул, что в направлении ознакомления с потенциалом Азербайджана и развития торгового сотрудничества ведется соответствующая работа.

По его словам, из провинции Зенджан можно экспортировать сельскохозяйственные продукты, продукцию стартап-компаний, драгоценные камни, цинковые слитки, помимо этого есть потенциал сотрудничества в плане восстановления Карабаха.

Отметим, что согласно официальной информации Таможенной администрации Ирана, с 21 марта по 22 июля 2021 года товарооборот Ирана с Азербайджаном составит 266 тысяч тонн, или 140 миллионов долларов в стоимостном выражении.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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