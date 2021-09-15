Увеличилась выручка от экспорта грузинского меда

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев 2021 года выручка от экспорта меда из Грузии увеличилась в 15 раз в годовом исчислении.

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно данным, в январе – июле этого года Грузия заработала 397 тысяч долларов от экспорта 116,3 тонны меда, тогда как в аналогичном периоде прошлого года экспорт меда не превышал 3 тонн (25,7 тысячи долларов).

Как сообщает Геостат, топ-3 направлений экспорта грузинского меда выглядит следующим образом:

Болгария – 49 тонн / 107,7 тысячи долларов;

Франция – 43 тонны / 196,9 тысячи долларов;

Россия – 10 тонн / 7,5 тысячи долларов.

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт Грузии составил 2,27 миллиарда долларов (рост на 27,8 процента), а импорт – 5,2 миллиарда долларов (рост на 19,3 процента).

Сальдо торгового баланса в указанный период оставалось отрицательным – на уровне 2,93 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)