В минсельхозе Азербайджана назвали приоритеты деятельности на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году одной из главных задач, стоящих перед министерством сельского хозяйства Азербайджана, является устранение последствий климатических изменений, эффективное использование водных ресурсов, применение экономичных технологий для их рационального использования.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

«Министерство реализует пилотный проект в сфере цифрового сельского хозяйства в Губа-Хачмазском экономическом районе. В результате фермерам передается оперативная информация. В нынешнем году планируется расширить площадь территории, где будут применяться такие технологии. В то же время мы стремимся расширить применение оросительных систем на полях. У нас созданы компании по производству семян и саженцев, которые вскоре после прохождения международной сертификации будут экспортировать продукцию в страны региона. В этом году также планируется запустить систему идентификации сельскохозяйственного скота», - сказал Фикретзаде.

(Автор: Самир Али. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)