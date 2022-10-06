В Казахстане запустили уникальный завод

БАКУ /Trend/ - В Казахстане запустили не имеющий аналогов в стране завод по производству железа, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу области Жетысу.

Сообщается, что в городе Текели запустили завод ТОО «Электромарганец» по производству железа прямого восстановления мощностью 20 тыс. тонн продукции в год.

С начала года в экономику области привлечено порядка 129 млрд тенге инвестиций, реализовано 15 инвестпроектов. Одним из них является завод ТОО «Электромарганец», где внедрено производственное ноу-хау и используются суперсовременные научные достижения в области металлургии.

При производстве используются отечественные концентраты, руда и уголь, а производимый продукт весьма востребован. На данный момент ведутся переговоры со странами Европы, КНР, Турцией и Россией для экспорта производимой на заводе продукции.