Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

В Казахстане запустили уникальный завод

Бизнес Материалы 6 октября 2022 19:10 (UTC +04:00)
В Казахстане запустили уникальный завод

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Казахстане запустили не имеющий аналогов в стране завод по производству железа, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу области Жетысу.

Сообщается, что в городе Текели запустили завод ТОО «Электромарганец» по производству железа прямого восстановления мощностью 20 тыс. тонн продукции в год.

С начала года в экономику области привлечено порядка 129 млрд тенге инвестиций, реализовано 15 инвестпроектов. Одним из них является завод ТОО «Электромарганец», где внедрено производственное ноу-хау и используются суперсовременные научные достижения в области металлургии.

При производстве используются отечественные концентраты, руда и уголь, а производимый продукт весьма востребован. На данный момент ведутся переговоры со странами Европы, КНР, Турцией и Россией для экспорта производимой на заводе продукции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости