Получите 5 % скидки на новый кредит от банка АВВ!

Клиенты, желающие оформить кредит в банке АВВ теперь смогут получить 5%-ую скидку от годовой процентной ставки. Данная кампания, которая продлится до 31 марта, будет доступна только для клиентов, впервые получающих кредит в АВВ. Следовательно, клиенты, имеющие закрытый кредит в АBB, а также действующий кредит в течение последних 90 дней не попадают под условия кампании. Стоит также отметить, что эта уникальная возможность распространяется на всех желающих, кто получает заработную плату на карту любого банка.

Условия кредита:

Сумма - до 35 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Страховой взнос - 0%

Годовая процентная ставка – от 11,9%

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей, доступны во всех филиалах банка АВВ. Для того чтобы оформить кредит достаточно обратиться в любой филиал банка и предоставить удостоверение личности. Во избежание очередей можно воспользоваться услугой Randevu на сайте банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.