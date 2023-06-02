Оборот платформы электронной коммерции в Азербайджане превышает $13 млн

БАКУ /Trend/ - На сегодня общий оборот платформы электронной коммерции в Азербайджане (Epoint) превышает 13 миллионов долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал сооснователь стартапа Epoint Гасан Гасанов в ходе мероприятия "Гранд-финал V4-Azerbaijan Tech Bridge"

По его словам, общее количество зарегистрированных клиентов составляет свыше 400.

«На сегодня общее количество успешных операций через нашу платформу составляет более 300 тысяч транзакций, а средний чек - 40 долларов», - сказал он.

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) был инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Цель 18-месячного проекта заключается в установлении и укреплении сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем установления связей между участниками экосистемы стартапов, такими как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС.