В Гаджигабульском промышленном районе введено в эксплуатацию новое предприятие - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном районе, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, введено в эксплуатацию новое предприятие.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в "Х" министр экономики Микаил Джаббаров.

"Совместному азербайджано-узбекскому предприятию ООО "Azərmaş CP" присвоен статус резидента Гаджигабульского промышленного района и таким образом число резидентов достигло 14. Компания с капиталом 104 миллиона манат создаст комплекс по производству легковых автомобилей на территории промышленного района, на котором будут трудоустроены 1 200 человек", - говорится в публикации.

Напомним, что Гаджигабульский промышленный район создан Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года в целях поддержки деятельности микро-, малого и среднего предпринимательства, обеспечения непрерывного развития ненефтяного сектора, увеличения занятости населения в сфере производства. За девять месяцев 2023 года в промышленном районе произведено продукции на сумму 51 миллион манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 97 процентов (25,8 миллиона манатов).