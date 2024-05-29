В PASHA Bank назвали объем QR-транзакций через m10

БАКУ /Trend/ - Через метод m10 QR-транзакций по итогам 2023 года было совершено операций на сумму более чем 81 миллион манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, одним из главных успехов стало внедрение метода m10 QR-транзакций через POS-терминалы PASHA Bank.

"Это нововведение позволило совершить 3,5 миллиона операций на сумму более 81 миллиона манатов, что свидетельствует о высокой востребованности и эффективности PashaPay среди клиентов", - добавил Гулиев.

Он отметил, что PASHA Bank продолжает активно развивать направление B2B.

"Цифровая карта Azercell (akart) также продемонстрировала значительные достижения. За три года с момента запуска akart общее количество транзакций превысило 500 миллионов, а сумма операций составила 3,2 миллиарда долларов США", - сказал Гулиев.