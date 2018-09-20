"Белоруснефть" по итогам года планирует выйти на рекорд добычи нефти и газа в России

20 сентября 2018 14:14 (UTC+04:00)

"Белоруснефть" по итогам 2018 года планирует выйти на рекордный уровень добычи нефти и газа в России, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает БЕЛТА.

"В РФ сегодня наш крупный добывающий проект - это компания "Янгпур", и по итогам года мы выйдем на уровень добычи 450 тыс. т в нефтяном эквиваленте, это суммарная добыча нефти и газа. Это самый высокий уровень за всю историю существования предприятия. В прошлом году было около 400 тыс. т в нефтяном эквиваленте", - отметил Сергей Каморников.

"Для большей добычи нужны новые месторождения, новые лицензионные участки, которые в РФ приобретаются за достаточно серьезные деньги. Это всегда просчитывается, анализируется, сможем ли мы, приобретя участок, за 4-6 лет его окупить и работать дальше только на положительный результат. Поэтому мы смотрим прежде всего свой объем и географию работ в том регионе, где расположено предприятие "Янгпур" (Ямало-Ненецкий автономный округ)", - пояснил он.

Сейчас рассматриваются участки, которые граничат с действующими, где работает "Янгпур". Работы ведутся не только по добыче нефти, но и по нефтяному сервису.

"Ежегодно мы просматриваем несколько десятков различных участков, они анализируются исходя из потенциала добычи, запасов разведанных ископаемых, географии и стоимости самого участка. За последние несколько лет сотни участков были просмотрены, но это серьезный шаг с точки зрения инвестирования, и выбираются объекты, которые реально могут принести доход компании", - резюмировал Сергей Каморников.

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