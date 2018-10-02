Оглашен срок выхода НПЗ STAR на полную производственную мощность

2 октября 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR в Турции, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR выйдет на полную производственную мощность в январе 2019 года.

Об этом сказал турецкому агентству Anadolu генеральный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

Гахраманов подчеркнул, что НПЗ является долгосрочным инвестиционным проектом.

«Что касается финансирования, то ни один банк в Турции не выдает кредиты на нужный нам срок. Поэтому мы были вынуждены привлекать долгосрочное финансирование за рубежом», - сообщил Гахраманов.

На НПЗ STAR будут производиться нафту, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Запуск предприятия запланирован на октябрь 2018 года. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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