Гордон Биррелл: Азербайджан стал "очагом инноваций" для BP

БАКУ /Trend/ - Азербайджан можно считать "очагом инноваций" для компании BP в плане обнаружения и управления песком в скважинах, что является глобальной проблемой, влияющей на эффективность всей отрасли.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал в интервью S&P Global Platts главный операционный директор BP по производству, трансформации и углеродам Гордон Биррелл.

По словам главного операционного директора, метод использования акустических сенсоров совместно с фибер-оптикой для обнаружения песка был разработан именно в Азербайджане и стало крупным прорывом, который впоследствии использовали в других странах.

"Частицы песка ударяются об оптиковолокно и создают акустический отпечаток, который мы выявляем на поверхности. Затем мы можем отрегулировать параметры скважины, чтобы вывести песок", - сказал Биррелл.

Отметим, что Гордон Биррелл с 2012 по март 2017 года являлся региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции.

BP в настоящее время является оператором крупнейших нефтегазовых проектов в Азербайджане, в том числе газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" и блока "Азери-Чираг-Гюнешли".

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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