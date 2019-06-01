SOCAR и IBM создали прототип искусственного интеллекта для проектирования скважин

1 июня 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Caspian Innovation Center (CIC), который является совместным предприятием Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR) и IBM, на основе технологии искусственного интеллекта (AI)создал прототип инструмента для проектирования скважин, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

По информации Socar, технология, созданная в целях планирования будущих скважин, позволит инженерам быстро и эффективно спроектировать несколько конструкций скважин, определить риски и затраты, измерить ключевые показатели.

AI, названный «Алия», на основе данных из пробуренных скважин за несколько секунд может выполнять сложные аналитические операции, для чего человеку требуется больше месяца. Главная особенность новой технологии в том, что анализы на основе искусственного интеллекта применяются уже на этапе планирования скважины.

Яшар Лятифов, вице-президент по разработке месторождений SOCAR, сказал: «Я благодарен департаменту бурения SOCAR и специалистам по анализу данных и технологий IBM, которые являются инициаторами создания прототипа. Когда эта инициатива только была запущена в ноябре 2018 года, я был убежден, что в результате в феврале 2019 года на конференции Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) в Баку мы представим реалистичный проект. Я был удивлен, когда мои коллеги, сделали это раньше времени - и уже в январе представили мне проект «Алия»

«Это открывает огромные возможности в проектировании скважин и управлении данными во всей промышленности", отметил .Лятифов.

SOCAR и IBM, в рамках проекта «Инновационный гараж», в будущем планируют координировать свою деятельность с текущей стратегией цифровизации компании и внедрить технологию искусственного интеллекта в разведку и добычу на суше и море, в управлении закупками, а также в других сферах деятельности.

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