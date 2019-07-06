Страны Центральной Азии создадут единый рынок электроэнергии

6 июля 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Страны Центральной Азии подписали совместную декларацию о региональном сотрудничестве в сфере энергетических реформ и созданию единого рынка электроэнергии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минэнерго Узбекистана.

Документ подписан в рамках второй Центральноазиатской конференции по реформам в энергетике, прошедшей в Стамбуле.

В Конференции приняли участие руководители государственных энергетических компаний и министерств энергетики стран Центральной Азии и Афганистана.

Были обсуждены вопросы интеграции энергосистем стран региона и сотрудничества в этом направлении.

Азиатский банк развития выразил готовность содействовать странам региона в деле налаживания тесного взаимодействия и сотрудничества.

Ранее заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев заявлял, что Узбекистан планирует построить достаточно большое количество линий электропередач для расширения интеграции в регионе.

Кроме того, в Ташкенте в ближайшее время планируется создать Международную оптовую биржу электроэнергии.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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