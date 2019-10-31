Азербайджанская нефть подешевела

31 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста тридцатого октября составила 65,28 доллара за баррель, что на 1,02 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в четверг Trend, ссылаясь на источник в нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 63,60 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,59 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 58,19 долларов за баррель, что на 0,79 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четырнадцатого октября составила 60,11 доллара за баррель, что на 0,99 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на тридцать первое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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