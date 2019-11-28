Нефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США

28 ноября 2019 09:29 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике минэнерго США по запасам нефти в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 62,84 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 57,89 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает увеличение запасов сырья в США. По данным минэнерго страны, за минувшую неделю показатель вырос на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 418 тысяч баррелей.

"Данные по запасам перевесили опасения, связанные с предложением сырья, и общий подъем настроений в отношении торговой сделки между США и Китаем", — считают аналитики ANZ Research, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Негативную динамику ограничивают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о приостановлении работы на месторождении Эль-Филь (El Feel) из-за ведущихся рядом с ним военных действий.

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