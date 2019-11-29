Еще два жилых поселка страны обеспечены подачей газа

29 ноября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по газификации в поселке Беимли Зардабского района и в жилом массиве Борчалы Мингячевирского района, сообщает Trend со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) «Азеригаз».

105 частных домов в поселке Беимли и 126 - в жилом массиве Борчалы обеспечены газовыми регуляторами и счетчиками.

В целом, для газификации поселка Беимли было проложено 21,281 метров, а в жилом массиве Борчалы – 12,066 метров газовых линий различного диаметра.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Азеристиликтеджхизат" еще не погасил задолженность перед "Азеригаз"
Общество 28 ноября 09:19
В Газахском и Самухском районах газифицированы более 600 частных домов
Энергетика 27 ноября 09:15
В Гусарском районе новый жилой массив обеспечен природным газом
Энергетика 25 ноября 16:39
ПО "Азеригаз" огласило показатели обеспечения газом жилых домов за 10 месяцев
Энергетика 25 ноября 13:06
Объем закачки газа ПО «Азеригаз» достиг рекордной отметки
Энергетика 25 ноября 12:31
В ряд сел Губинского района осуществлена подача газа
Энергетика 20 ноября 15:16
Лента новостей
Венский Штраус-фестиваль оркестр с очередной концертной программой в Центре Гейдара Алиева!
Общество 11:19
Туркменистан и Узбекистан обсудили в верхах новый газопроводный проект в Китай
Энергетика 11:14
Национальное агентство нефти и газа Грузии объявило международный тендер
Энергетика 11:07
Госкорпорация «Туркменгеология» закупит буровое оборудование
Тендеры 11:00
Со следующего года прием в детсады Баку будет вестись в электронном порядке
Общество 11:00
В Азербайджане установлена норма выделения жилплощади государственного жилфонда
Экономика 10:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила визит в Украину
Грузия 10:55
В Азербайджане завтра начинается агиткампания в связи с муниципальными выборами
Политика 10:44
Прошла встреча в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг "
Бизнес 10:39