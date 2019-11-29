Еще два жилых поселка страны обеспечены подачей газа

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по газификации в поселке Беимли Зардабского района и в жилом массиве Борчалы Мингячевирского района, сообщает Trend со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) «Азеригаз».

105 частных домов в поселке Беимли и 126 - в жилом массиве Борчалы обеспечены газовыми регуляторами и счетчиками.

В целом, для газификации поселка Беимли было проложено 21,281 метров, а в жилом массиве Борчалы – 12,066 метров газовых линий различного диаметра.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.