В Азербайджане начата разработка пилотного проекта в области возобновляемых источников энергии (ИНТЕРВЬЮ)

30 декабря 2019 11:00 (UTC+04:00)

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