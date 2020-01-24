Программа NAMA - большой вклад в выполнение обязательств по Парижскому соглашению

БАКУ/ Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане успешно реализуют проект под названием «Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).

Проект NAMA, соглашение о котором было подписано в феврале 2015 года, включает три компонента: 1) Программа «Зеленое здание» в SOCAR; 2) Устойчивая транспортная система в SOCAR; 3) Программа по сбору попутного газа.

Как сообщили Trend в SOCAR, компания провела ряд мероприятий по каждой составляющей проекта.

В частности, в рамках программы по сбору попутного газа в качестве пилотного участка была выбрана территория месторождения «Заглы-Зейве» нефтегазодобывающего управления «Сиязаннефть» SOCAR, сказали в компании.

«Инструментальные измерительные работы были проведены на 63-х скважинах на территории месторождения «Заглы-Зейве» в рамках проекта. Пробы попутного газа были взяты из 20 скважин и проанализированы для определения содержания попутного газа. В трех пунктах сбора газа на этой территории было установлено новое компрессорное и сепараторное оборудование, системы охлаждения и онлайн-системы управления, а также проложен 32-километровый газопровод. Торжественное открытие компрессорных станций по сбору попутного газа на участке месторождения «Заглы-Зейве» состоялось 23 сентября», - сказали в компании.

Как отметили в SOCAR, в результате реализации проекта планируется собрать 6,8 миллиона кубических метров попутного газа.

«Главной особенностью данного проекта это то, что после переработки попутный газ будет использоваться для удовлетворения потребностей населения. Проект поддерживает использование в стране энергосберегающих и малоэмиссионных технологий », - сказали в компании.

В SOCAR сказали, что все эти меры внесут большой вклад в выполнение обязательств по Парижскому соглашению и, в целом, в обеспечение устойчивого развития страны.

Отметим, что Азербайджан в 2016 году присоединился к Парижскому соглашению Рамочной конференции ООН по Климатическим изменениям, которое предусматривает выполнение обязательства сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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