"Газпромбанк" готов инвестировать средства в нефтегазовую сферу Узбекистана

28 января 2020 16:03 (UTC+04:00)

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