Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 10-14 февраля

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (10-14 февраля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 60,33 доллара за баррель, что на 0,25 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в понедельникTrend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 61,54 доллара за баррель, минимальная – 59,18 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 53,34 доллара за баррель, что на 0,548 доллара выше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 55,29 доллара за баррель, минимальная – 51,19 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 55,12 доллара за баррель, что на 1,14 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 55,29 доллара за баррель, минимальная – 53,12 доллара за баррель.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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