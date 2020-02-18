Узбекистан ищет инвесторов для строительства фотоэлектрических станций

БАКУ/Trend/ - В министерстве энергетики Узбекистана состоялись переговоры с делегацией Всемирного банка (ВБ) во главе с региональным директором по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Лучио Монари, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана.

Стороны обсудили ход сотрудничества минэнерго и Всемирного банка, нацеленного на содействие реформам в энергетическом секторе Узбекистана.

Сторонами было отмечено динамичное сотрудничество с ВБ в сфере создания генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии.

Сообщается, что министерством энергетики совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК), входящей в состав ВБ, а также Азиатским банком развития, ведется работа по определению потенциальных инвесторов для строительства 2 ГВт фотоэлектрических (солнечных) станций (ФЭС) до 2025 года.

Также, совместно с МФК ведется работа по организации тендера в рамках проекта по строительству тепловой электростанции мощностью 1250-1500 МВт.

В ходе переговоров обсуждены и другие перспективные проекты, которые могут стать объектом поддержки со стороны Всемирного банка. В частности, в стране идет разработка целевой программы по установке в 150 тысячах частных домов солнечных ФЭС усредненной мощностью по 2 кВт в период с 2021 по 2023 годы.

Кроме того, определены 33 потенциальных сельских и отдаленных регионов республики для разработки целевых программ по автономному обеспечению энергией (электрической, тепловой и биогазовой) в весенне-осенний период.

В свою очередь, региональный директор ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Лучио Монари подчеркнул, что Всемирный банк нацелен на многоплановое развитие сотрудничества с Узбекистаном.

Ранее заместитель министра энергетики республики Шерзод Хаджаев заявлял, что Узбекистан планирует довести в ближайшие 5-6 лет объем выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии до 5 тысяч МВт (5 ГВт).

По его словам, в ближайшие 10 лет в стране планируют построить порядка 25 солнечных электростанций.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)