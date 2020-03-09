Стабилизировались цены на нефть

БАКУ/Trend - На протяжение последних часов отмечена стабилизация цен на нефть, сообщает Trend со ссылкой на ресурс investing.com, который отслеживает колебание цен на нефть марки Brent в режиме онлайн.

После утреннего обвала цен на нефть, когда по состоянию на 08.15 было отмечено рекордное падение стоимости барреля Brent до 31,30 доллара США, с 14.00 до настоящего времени цена стабилизировалась на уровне примерно 35,50 долларов США за баррель.

Напомним, что после того как Россия отказалась присоединиться к сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК, было отмечен обвал цен на нефть. В следующем месяце Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти и будет предлагать свою нефть с большими скидками, как сообщает Financial Times, при этом королевство объявило о своем намерении добывать нефть в количестве более 10 миллионов баррелей в день и предоставлении скидок по продаже около 20 процентов.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.