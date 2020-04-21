Президент Мексики заявил о возможности закрытия новых нефтяных скважин

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник заявил, что новые нефтяные скважины в стране могут быть закрыты из-за низких цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе пресс-конференции Лопес Обрадор заявил, что в прошлом году страна инвестировала в разработку новых месторождений. "Однако теперь, когда нефть ничего не стоит, мы можем закрыть клапаны", - добавил он. Мексиканский лидер также уточнил, что речь идет о закрытии лишь новых скважин, так как они не потеряют необходимое для добычи нефти давление.

Кроме того, Лопес Обрадор заявил, что добытая на территории страны нефть не будет продаваться за границу, ее распределят между мексиканскими предприятиями. Глава государства выразил уверенность в том, что его страна успешно преодолеет возникшую на нефтяном рынке ситуацию.

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. При этом мировые нефтехранилища практически переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов. Дешевеют и июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI .

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с.