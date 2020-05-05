Цена нефти Brent растет до $27,8

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки $27,84 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствовали данные торговой площадки на 23:44 (GMT+4).

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 4,67% и находится на отметке $23,33 за баррель.