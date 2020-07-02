IRENA будет участвовать в подготовке биоэнергетической карты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международное агентство возобновляемой энергии (IRENA) и министерство энергетики Азербайджана достигли договоренности о подготовке биоэнергетической карты в Азербайджане, проведении работ по измерению энергии ветра для аукционов и реализации совместных проектов по сбору данных по показателям ветра в соответствии с принятыми в мире стандартами.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом было заявлено в ходе встречи генерального директора Международного агентства возобновляемой энергии Франческо Ла Камера и руководителя аппарата министерства энергетики Заура Мамедова в формате видеоконференции.

В ходе видеоконференции Мамедов рассказал собеседнику о перспективах развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, проводимой работе в этой области и текущих проектах. Он отметил, что проект закона Азербайджана «об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» был подготовлен, согласован с соответствующими структурами и представлен в Кабинет министров. Руководитель аппарата также отметил, что в Азербайджане ведется подготовка к проведению торгов по соответствующим проектам.

В свою очередь Ла Камер, говоря о долгосрочных плодотворных отношениях сотрудничества между Азербайджаном и международной структурой, представленной им, проинформировал о партнерстве IRENA с Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP) для ускорения и достижения устойчивого развития и расширения связей с Азербайджаном в рамках этого сотрудничества.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)