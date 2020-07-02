Александр Новак считает, что глобальные инвестиции в нефтяную отрасль в 2020 году упадут на треть

Энергетика 2 июля 2020 14:14 (UTC+04:00)
Александр Новак считает, что глобальные инвестиции в нефтяную отрасль в 2020 году упадут на треть

Глобальные инвестиции в нефтяную отрасль в текущем году на фоне сильного падения спроса на нефть снизятся на треть. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В апреле мы увидели падение спроса на 25-28%. Конечно, это серьезно отразилось на инвестициях в топливно-энергетическом комплексе. Они [инвестиции], на мой взгляд, упали примерно на треть, упадут на треть в этом году", - сказал министр.

Снижение глобального спроса привело к росту запасов нефти. "По моим оценкам, рост запасов составляет порядка 1 млрд баррелей за этот период", - уточнил Новак.

Новак сообщил, что Минэнерго России не исключает возможности возникновения небольшого дефицита на рынке нефти в июле за счет роста экономической активности в мире.

"Надеюсь, что в июле статистика покажет, что мы уже вышли в баланс, а может быть, и даже в некий дефицит с учетом продолжающегося восстановления выхода из карантинных мер во многих странах", - отметил Новак.

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