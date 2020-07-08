SOCAR Turkey удостоена высокой награды в Турции

БАКУ/Trend/ - SOCAR Turkey (турецкая "дочка" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR) стала лидером в общем списке экспортеров продукции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, компания получила награду от Союза экспортеров химической продукции Стамбула.

"В категории "минеральное топливо" на церемонии награждения "Звезды экспорта-2019" первое место досталось SOCAR Dağıtım, второе - STAR Rafineri", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey Рзы Бозоклара, в 2019 году экспорт дочерних компаний Petkim, нефтеперерабатывающего завода STAR и SOCAR Distribution в общей сложности составил более трех миллиардов долларов, и компания продолжает этот процесс без перерывов, несмотря на пандемию COVID-19, которая повлияла на весь мир.

"Я был очень рад принять это ценное приглашение Стамбульскиой ассоциации экспортеров химикатов и химических продуктов от имени SOCAR Turkey, символа сотрудничества между двумя братскими странами Азербайджаном и Турцией, и получить эти награды. Наша самая большая цель - сохранять этот наш вклад и в ближайшие годы. По этому поводу я выражаю благодарность нашему Министерству торговли и руководству Ассоциации, которое вознаградило успех наших компаний в период пандемии”, - сказал Бозоклар, выступая на церемонии награждения онлайн в прямом эфире.

Отметим, что в связи с пандемией церемония впервые прошла в онлайн-формате.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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