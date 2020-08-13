БАКУ /Trend/ - Туркменистан остается важным партнером Польши в энергетическом секторе, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Польши.

"Диверсификация источников энергии, энергетических коридоров и поставщиков энергии является ключевой целью польской стратегии в энергетическом секторе", - добавили в МИД Польши.

В целом, говоря о сотрудничестве между странами, польский МИД отметил, что потенциал развития сотрудничества в энергетической и транспортной сферах занимает важное место в повестке дня между странами.

Польша также поддерживает концепцию строительства Южного газового коридора.

"На наш взгляд, Туркменистан может сыграть жизненно важную роль в этом проекте на последующих этапах", - отметили в МИД.

Отметим, что Южный газовый коридор является одним из приоритетных проектов ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров Азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Вице-президент по маркетингу и инвестициям государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Эльшад Насиров заявил в 2019 году, что Южный газовый коридор также может транспортировать газ из Туркменистана и Казахстана.

Аналогичное мнение высказал эксперт по нефти и газу Всемирного банка (ВБ) Александр Хуурдеман на 24-й Международной выставке-конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2019", где он отметил, что с формированием Южного газового коридора (ЮГК) в 2020 году поставки газа из Туркменистана в Европу становятся реальностью.

В рамках проекта, состоящего из четырех сегментов – "Шахдениз – стадия II", Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP, в мае 2018 года на Сангачальском терминале Азербайджана состоялось официальное открытие Южного газового коридора. В июне того же года был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP, а в прошлом году он был доведен до границы Европы. Строительство ТАР – последнего сегмента этого проекта, который поддерживают международные финансовые структуры, США, Великобритания и Европейский Союз, продолжается. Протяженность Южного газового коридора составляет 3500 км, общая стоимость - около 40 млрд долларов.



(Автор: Джейла Алиева)

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