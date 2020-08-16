На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура

БАКУ/Trend/ - Восстановлены платформы и инфраструктура, необходимые для проведения производственных операций на газовом месторождении "Бахар" в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на американскую компанию Greenfields Petroleum Corporation (GPC).

Через свою на 100% дочернюю компанию Bahar Energy Limited GPC владеет 80-процентной долей в Соглашении о разведке, восстановлении, разработке и распределении добычи с Государственной нефтяной компанией Азербайджана и ее дочерним филиалом SOCAR Oil Affiliate по морскому блоку Бахар-Гум Дениз, который включает в себя газовое месторождение "Бахар" и нефтяное месторождение "Гум Дениз".

"Bahar Energy Operating Company (BEOC) восстановила платформы и инфраструктуру, необходимые для производственных операций. Многие другие платформы и объекты инфраструктуры будут пригодны для эксплуатации после реконструкции. Рабочие и оборудование доставляются на платформы и с платформ транспортными судами и плавучими кранами", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, на газовом месторождении "Бахар" было пробурено около 200 скважин.

"В настоящее время восемь скважин добывают природный газ и конденсат. На платформах есть испытательные установки", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что контракт на разведку, восстановление, разработку и добычу на блоке морских месторождений "Бахар" и "Гум Дениз" был подписан SOCAR (20 процентов доли) и Bahar Energy (80 процентов доли) в 2009 году.

Месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Отметим, что 100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской Greenfields Petroleum.

Нефтяное месторождение "Гум Дениз" расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре к югу от Баку, между островом Гум и газовым месторождением "Бахар".

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis