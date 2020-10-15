В Казахстане запустили еще одну электростанцию

В Туркестанской области заработала солнечная электростанция за 24 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно информации, проект был запущен в Сузакском районе. Для строительства станции был выделен земельный участок площадью 120 га в промышленной зоне района.

"Стоимость проекта составила 24 млрд тенге, производственная мощность – 50 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на электростанции трудоустроено 30 человек.

Ранее сообщалось, что в регионе также хотят запустить солнечную станцию за 15,2 млрд тенге с участием итальянской компании. Мощность объекта составит 50 МВт. Реализация проекта планируется в 2021 году. За счет открытия объекта будет создано 50 рабочих мест.

Напомним, что в области в 2019 году реализовали три зеленых проекта на 22,4 млрд тенге. Так, в регионе была построена солнечная электростанция (СЭС) мощностью 2,5 МВт. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд тенге.

Также совместно с немецкой компанией запустили солнечную станцию за 13,3 млрд тенге. Мощность зеленого объекта – 20 МВт. И вместе с французским инвестором открыли СЭС за 7,6 млрд тенге. Мощность – 14 МВт. Всего на этих объектах было создано 86 рабочих мест.