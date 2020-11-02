TAP поможет диверсифицировать структуру поставок газа в регион - Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) поможет диверсифицировать структуру поставок газа в регион, который сильно зависит от импорта, в частности от импорта из России, заявила Trend главный аналитик Europe Gas & LNG компании Wood Mackenzie Екатерина Филиппенко.

По её словам, газ по-прежнему будет играть ключевую роль в энергетической трансформации. Он составляет около 40 процентов от общего спроса Италии на энергию и остается неотъемлемой частью энергетического и климатического плана страны, особенно в связи с планами поэтапного отказа от использования угля в производстве электроэнергии к 2025 году. TAP поможет обеспечить стабильные поставки газа в регион, поскольку это поможет компенсировать ослабление потоков из Алжира, откуда поставки становятся все более сложными и дорогостоящими. Это также поможет развитию внутреннего газового рынка Италии, стимулируя потоки между южной и северной частью страны, а также повышая ликвидность газового хаба ПСВ.

Также Филиппенко отметила, что контракты по газу, поставляемому по трубопроводу, привязаны к европейским газовым хабам, что также является шагом вперед по сравнению с традиционно привязанными к нефти долгосрочными трубопроводными контрактами.

"Трубопровод и его потенциальное расширение улучшит разнообразие и безопасность поставок и поможет интегрировать газовые рынки региона", - добавила аналитик.

Спустя почти четыре с половиной года с начала строительства, Трансадриатический трубопровод практически завершен. Трубопровод TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала трубопровода на юге Италии.

Филиппенко заключила, что TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций и ожидается, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

(Авторы: Ляман Зейналова, Зейни Джафаров)