3% от общего объёма произведенной в Казахстане энергии получают из ВИЭ

Энергетика 24 ноября 2020 16:02 (UTC+04:00)
3% от общего объёма произведенной в Казахстане энергии получают из ВИЭ

До 2030 года этот показатель должен составить 10%, к 2050 году все 50%. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend.

По его данным, по республике функционируют 110 объектов возобновляемых источников энергии мощностью свыше 1,5 тыс. мВт.

«Президент сказал, что в среднесрочном периоде рост экономики должен двигаться в условиях «зелёной энергетики». Руководствуясь этими принципами, министерство ведёт интенсивную работу. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 4 объекта мощностью 165 мВт. Если детально говорить о добываемой энергии, то получаем мы за счёт ветра - 404 мВт, солнечной энергии – 891, гидро – 224 и биоэнергии - 7,82 мВт», - остановился на подробностях Н. Ногаев.

В настоящее время планы по развитию гидроэнергетики утверждены в правительстве. В ближайшие четыре года будут реализованы проекты 13 гидроэлектростанций, 34 ветровых и 12 солнечных. Таким образом, до 2025 года министерство планирует довести мощность возобновляемых источников энергии до 3 тыс. мВт. Потенциал просто огромен.

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