Импорт авиационного топлива в Грузию снизился
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Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - президент Ирана Хасан Рухани
WTL отмечает возможность Туркменистана получить финансовые выгоды от экспорта попутного нефтяного газа
Привлечение итальянских компаний к восстановительным работам в Карабахе внесет вклад в развитие сотрудничества двух стран
Российские стройматериалы могут стать драйвером роста экспорта неэнергетических товаров в Азербайджан
Инвестиции в освобождённые от оккупации земли придадут импульс экономическому росту Азербайджана - глава ЦБА
Госкомитет Азербайджана заключил контракт на приобретение единой системы информационного обеспечения
Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - Реджеп Тайип Эрдоган
В Азербайджане в связи с ужесточенным режимом карантина откладывается рассмотрение ряда судебных дел
Генсеку ООН направлен отчет об использовании Арменией иностранных наемников против Азербайджана во второй Карабахской войне
За октябрь врачам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19 в Азербайджане, выплачены 13,5 млн манатов
Христианские и исламские памятники, разрушенные в Карабахе в результате армянской агрессии, будут восстановлены - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев принял делегацию министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)
В освобожденный от оккупации Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана продемонстрировал важность устойчивых дипломатических связей – российский эксперт
В Азербайджане утвержден список структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление»
Российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнёрства и предусматривают все сферы сотрудничества - посол