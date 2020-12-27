В Азербайджане сократилось производство керосина
БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2020 года в Азербайджане было произведено дизельного топлива в объеме около 1,88 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
В годовом исчислении этот показатель понизился на 1,6 процента.
За тот же период было произведено керосина в объеме 459,1 тысяч тонн, что на 14,6 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
На первое ноября 2020 года запас готовой продукции керосина составил 49,7 тысяч тонн, а дизельного топлива - 68,5 тысяч тонн.
В январе-ноябре 2020 года совокупный объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в денежном выражении составил 2,8 миллиарда манатов, что на 1,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева.)
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