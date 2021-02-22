Нефть дорожает в надежде на сохранение баланса на рынке

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем в надежде на сохранение баланса спроса и предложения на рынке. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% — до 62,5 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 59,56 доллара за баррель.

С начала февраля цены на нефть выросли на 13-14% на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК+. В январе некоторые страны альянса согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

В свою очередь надежды на восстановление экономики на фоне вакцинации поддерживают прогнозы по спросу на нефть.

Следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ запланировано на 3-4 марта. Как сообщил в понедельник источник в одной из делегаций альянса, Саудовская Аравия намерена настаивать на сохранении добычи нефти ОПЕК+ на текущем уровне, позиции с Россией у королевства пока не сходятся.

"Решение ОПЕК+ кажется серьезным рисковым событием для нефтяного рынка. Тем не менее ожидается, что динамика цен на нефть сохранит "бычий" тренд", — отметил брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), которого цитирует агентство Блумберг.