Турецкая Chalik Holding построит ветряную электростанцию в Грузии
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О рыбацкой деревне на Абшероне… - азербайджанские сценаристы претендуют на награду российской кинопремии (ФОТО)
При организации ОО "Альянс" состоялось мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Юсиф Эйвазов о выступлении на фестивале "Харыбюльбюль" и райском уголке Азербайджана – городе Шуша (ВИДЕО)
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе
Двукратный обладатель "Оскара" Кристофер Хэмптон принял участие в открытии INTERACT Online в Азербайджане
Видеокадры выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященного Шуше, растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Из Германии в Шушу. Фуад Ибрагимов нашел родной дом и показал уникальные фото: Это настоящее чудо! (ФОТО/ВИДЕО)
Исполнилась наша самая сокровенная мечта - вновь провести фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше - народный артист
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на гала-концерте фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО/ВИДЕО)