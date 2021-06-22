Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 22 июня был обсужден новый законопроект «О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", сообщает во вторник Trend.

Законопроект определяет правовые, организационные и экономические основы государственной политики в области энергоэффективности, регулирует деятельность государственных органов (учреждений), физических и юридических лиц в этой сфере и возникающие между ними отношения.

Документ призван регулировать отношения, возникающие в сфере производства, хранения, передачи, распределения, реализации и потребления энергии, и распространяется на государственные органы (учреждения), физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в этой области, в том числе и на конечных потребителей.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)