Названы причины подорожания бензина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 08:00 31 июля в Азербайджане цены на бензин марки AI-95 повысились 1,4 до 1,45 маната, что связано с удорожанием импорта топлива. Об этом сказал в субботу Trend глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.

«Мы импортируем бензин марки AI-95 в основном из Румынии. Цены на данную марку бензина подорожали из-за повышения импортных цен», - сказал он.

Кроме того, по его словам, уже на протяжении 20 дней в Азербайджане не продается бензин марки AI-98.

«Мы импортируем бензин марки AI-98 также из Румынии. У нас возникли проблемы с транспортировкой этой марки бензина. Мы уже заказали его из Грузии. Ожидается, что данная марка бензина будет доступна с 4-5 августа. Кроме того, мы также увеличим количество резервуаров для хранения бензина, чтобы в дальнейшем предотвратить такие случаи», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)